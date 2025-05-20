У сукні з "архітектурною" спідницею: Голлі Беррі з'явилася на публіці у трендовому кольорі та рубінах

Голлі Беррі / © Associated Press

Реклама

У межах 78-го Каннського кінофестивалю у Франції відбулася світська вечеря ювелірного бренду Chopard. На заході зібралися відомі топмоделі та голлівудські зірки, серед яких була і «жінка-кішка» Голлі Беррі.

Голлі Беррі / © Associated Press

Акторка обрала для цього заходу елегантну атласну сукню трендового бордового кольору, яка ідеально підкреслювала її фігуру. Сукня складалася із структурованого корсету без бретелів, а ось низ сукні мав глибокий розріз по центру, що відкривав її ноги, а ефектна «архітектурна» деталь збоку додавала оригінальності всьому образу голлівудської зірки.

Голлі Беррі / © Associated Press

Це вбрання від бренду Gaurav Gupta Беррі носила у поєднанні з гостроносими туфлями з ремінцями, об’ємним укладанням та прикрасами з рубінами та діамантами, які їй надала компанія Chopard.

Реклама

Цей образ став найкращим із вбрань, які Голлі поки що одягала в Каннах, оскільки її рожево-чорна сукня з червоної доріжки була не найкращим вибором.

Голлі Беррі / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press