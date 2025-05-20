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- Шоу-бізнес
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У сукні з "архітектурною" спідницею: Голлі Беррі з'явилася на публіці у трендовому кольорі та рубінах
Оскароносна зірка цього року є одніє із членів журі, тому відвідує всі заходи в Каннах.
У межах 78-го Каннського кінофестивалю у Франції відбулася світська вечеря ювелірного бренду Chopard. На заході зібралися відомі топмоделі та голлівудські зірки, серед яких була і «жінка-кішка» Голлі Беррі.
Акторка обрала для цього заходу елегантну атласну сукню трендового бордового кольору, яка ідеально підкреслювала її фігуру. Сукня складалася із структурованого корсету без бретелів, а ось низ сукні мав глибокий розріз по центру, що відкривав її ноги, а ефектна «архітектурна» деталь збоку додавала оригінальності всьому образу голлівудської зірки.
Це вбрання від бренду Gaurav Gupta Беррі носила у поєднанні з гостроносими туфлями з ремінцями, об’ємним укладанням та прикрасами з рубінами та діамантами, які їй надала компанія Chopard.
Цей образ став найкращим із вбрань, які Голлі поки що одягала в Каннах, оскільки її рожево-чорна сукня з червоної доріжки була не найкращим вибором.