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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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445
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1 хв

У сукні з "архітектурною" спідницею: Голлі Беррі з'явилася на публіці у трендовому кольорі та рубінах

Оскароносна зірка цього року є одніє із членів журі, тому відвідує всі заходи в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

У межах 78-го Каннського кінофестивалю у Франції відбулася світська вечеря ювелірного бренду Chopard. На заході зібралися відомі топмоделі та голлівудські зірки, серед яких була і «жінка-кішка» Голлі Беррі.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Акторка обрала для цього заходу елегантну атласну сукню трендового бордового кольору, яка ідеально підкреслювала її фігуру. Сукня складалася із структурованого корсету без бретелів, а ось низ сукні мав глибокий розріз по центру, що відкривав її ноги, а ефектна «архітектурна» деталь збоку додавала оригінальності всьому образу голлівудської зірки.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Це вбрання від бренду Gaurav Gupta Беррі носила у поєднанні з гостроносими туфлями з ремінцями, об’ємним укладанням та прикрасами з рубінами та діамантами, які їй надала компанія Chopard.

Цей образ став найкращим із вбрань, які Голлі поки що одягала в Каннах, оскільки її рожево-чорна сукня з червоної доріжки була не найкращим вибором.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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