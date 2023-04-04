У сукні з асиметричною спідницею та рюшами: акторка Джоді Комер підкреслила стрункі ноги вбранням

2 квітня у Лондоні відбулася важлива подія – вручення нагороди Olivier Awards, яка присуджується Лондонською Театральною Спільнотою, як визнання професійних досягнень у сфері театру. Цього року нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль" здобула 30-річна Джоді Комер. Талант дівчата відзначили завдяки її грі у виставі Prima Facie, яку показували у Лондоні. У цій виставі одного актора вона грала блискучу адвокатку на ім'я Тесса.

Джоді Комер / Фото: Associated Press

На церемонію нагородження Джоді прийшла у червоній сукні від бренду Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2023. У вбрання був незвичайний дизайн, адже він трохи нагадував жіночий жакет.

Сукня мала асиметричну спідницю, що відкривала ноги, і відкриті плечі. Також її прикрашали великі рюші. Взула під сукню Джоді босоніжки на ремінцях.

Джоді Комер / Фото: Associated Press

Вечірній образ акторка доповнила зачіскою, легким макіяжем та прикрасами від Repossi.

Джоді Комер / Фото: Associated Press

"П'єса - це те, чим я пишаюся найбільше у своєму житті. Вона сильно змінила мене, і завдяки їй я багато чому навчилася. Вона викликає у мене тремтіння, тому що було вкладено багато зусиль, і вона продовжує і продовжує зростати", - Розповіла Комер про свою роботу виданню Evening Standard.

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