У сукні з ажурними рукавами і вбранні з квітковими аплікаціями: ніжні образи Олі Полякової на моновиставі

Оля Полякова виступила з моновиставою "Моє коріння" у камерному залі TEATROOM Палацу "Україна". Концерт відбувся у межах проєкту "Моя Україна" – серії музичних вистав, присвячених історичній і культурній спадщині нашої країни.

Оля Полякова/Пресслужба

Полякова чуттєво виконала українські народні пісні, неповторно їх інтерпретувавши, серед них: "Ой, у вишневому саду", "Чом ти не прийшов", "Горіла сосна, палала", "Ой на горі два дубки", "Ой у гаю при Дунаю", "Котику сіренький", "Ой під вишнею, під черешнею" та інші.

Оля Полякова/Пресслужба

А музиканти до всім впізнаваних мелодій талановито додали елементи джазу, фанку і блюзу.

Крім того, артистка знайомила глядачів із українськими обрядами та звичаями.

Оля Полякова/Пресслужба

На сцені Оля продемонструвала кілька ніжних образів, які їй дуже пасували.

Вона постала у легкій білій бавовняній сукні з плісованим корсетним верхом і ажурними рукавами, які мали рюші, розрізи і були прикрашені облямівкою з мереживом.

Оля Полякова/Пресслужба

Потім свій аутфіт зірка доповнила довгою світло-бежевою плахтою з темним поясом із красивою квітковою вишивкою рішельє.

Оля Полякова/Пресслужба

Оля Полякова/Пресслужба

Постала зірка і в широкій білій сукні-сорочці до підлоги.

Оля Полякова/Пресслужба

Полякова також зачарувала всіх своїм розкішним образом у білосніжному вбранні з пишними рукавами, прикрашеному квітковими аплікаціями, бісером і паєтками. Пояс ідеально підкреслив тонку талію співачки.

Оля Полякова/Пресслужба

Оля Полякова/Пресслужба

Чудовим доповненням до її луків були аксесуари: квіткові вінки, мереживна фата і намисто з хрестиками.

Оля Полякова/Пресслужба

Оля Полякова/Пресслужба

Оля Полякова/Пресслужба

У Олі був гарний ніжний макіяж і зачіска з локонами.

Оля Полякова/Пресслужба

Нагадаємо, Оля Полякова у рожевому бікіні похизувалася стрункою і сексуальною фігурою.

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