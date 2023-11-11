У сукні з ажурними рукавами і вбранні з квітковими аплікаціями: ніжні образи Олі Полякової на моновиставі

Артистка красиво інтерпретувала українські народні пісні.
Оля Полякова виступила з моновиставою "Моє коріння" у камерному залі TEATROOM Палацу "Україна". Концерт відбувся у межах проєкту "Моя Україна" – серії музичних вистав, присвячених історичній і культурній спадщині нашої країни.
Полякова чуттєво виконала українські народні пісні, неповторно їх інтерпретувавши, серед них: "Ой, у вишневому саду", "Чом ти не прийшов", "Горіла сосна, палала", "Ой на горі два дубки", "Ой у гаю при Дунаю", "Котику сіренький", "Ой під вишнею, під черешнею" та інші.
А музиканти до всім впізнаваних мелодій талановито додали елементи джазу, фанку і блюзу.
Крім того, артистка знайомила глядачів із українськими обрядами та звичаями.
На сцені Оля продемонструвала кілька ніжних образів, які їй дуже пасували.
Вона постала у легкій білій бавовняній сукні з плісованим корсетним верхом і ажурними рукавами, які мали рюші, розрізи і були прикрашені облямівкою з мереживом.
Потім свій аутфіт зірка доповнила довгою світло-бежевою плахтою з темним поясом із красивою квітковою вишивкою рішельє.
Постала зірка і в широкій білій сукні-сорочці до підлоги.
Полякова також зачарувала всіх своїм розкішним образом у білосніжному вбранні з пишними рукавами, прикрашеному квітковими аплікаціями, бісером і паєтками. Пояс ідеально підкреслив тонку талію співачки.
Чудовим доповненням до її луків були аксесуари: квіткові вінки, мереживна фата і намисто з хрестиками.
У Олі був гарний ніжний макіяж і зачіска з локонами.
Нагадаємо, Оля Полякова у рожевому бікіні похизувалася стрункою і сексуальною фігурою.
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