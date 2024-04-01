У сукні з бантами та голими плечима: Селена Гомес під прицілом папараці

Американська співачка та акторка Селена Гомес потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на прем'єру документального фільму про колегу з серіалу "Вбивства в одній будівлі" Стіва Мартіна під назвою "Стів! (Мартін): Документальний фільм у двох частинах".

Для заходу Селена обрала елегантну сукню довжини міді від бренду Oscar De La Renta, яку поєднала з туфлями від Christian Louboutin з ремінцями та сумкою Saint Laurent.

Сукня Селени підкреслювала фігуру і мала оригінальний дизайн – плечі у неї були відкриті та їх прикрашали великі банти з тканини. Волосся вона зібрала в гладку зачіску і завершила образ прикрасами з діамантами Pasquale Bruni.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, що стримінговий сервіс Hulu оголосив, що серіал "Вбивства в одній будівлі", що полюбився критикам і глядачам, офіційно продовжено на четвертий сезон. Подробиці поки що тримаються в таємниці.

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