У сукні з бантами та голими плечима: Селена Гомес під прицілом папараці

Дівчина відвідала прем'єру документального фільму, щоб підтримати друга та колегу.
Американська співачка та акторка Селена Гомес потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на прем'єру документального фільму про колегу з серіалу "Вбивства в одній будівлі" Стіва Мартіна під назвою "Стів! (Мартін): Документальний фільм у двох частинах".
Для заходу Селена обрала елегантну сукню довжини міді від бренду Oscar De La Renta, яку поєднала з туфлями від Christian Louboutin з ремінцями та сумкою Saint Laurent.
Сукня Селени підкреслювала фігуру і мала оригінальний дизайн – плечі у неї були відкриті та їх прикрашали великі банти з тканини. Волосся вона зібрала в гладку зачіску і завершила образ прикрасами з діамантами Pasquale Bruni.
Також нагадаємо, що стримінговий сервіс Hulu оголосив, що серіал "Вбивства в одній будівлі", що полюбився критикам і глядачам, офіційно продовжено на четвертий сезон. Подробиці поки що тримаються в таємниці.
Читайте також:
- З'явилася у сукні нареченої: Селена Гомес здивувала вибором білого вбрання для церемонії
- У мінісукні та шкірянці з квіткою: Селена Гомес у кокетливому луку з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса
- Мала еффектний вигляд: Селена Гомес у прозорій сукні, розшиті 450 тисячами леліток, з'явилася на премії