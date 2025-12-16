ТСН у соціальних мережах

У сукні з бантом і декольте: Лілі Коллінз сяяла на червоній доріжці серіалу "Емілі в Парижі"

Презентація нового сезону популярного серіалу відбулася в Парижі.

Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Associated Press

36-річна Лілі Коллінз обрала вишукану сукню від відомого бренду Armani Privé, коли прийшла на прем’єрний показ п’ятого сезону комедійного серіалу «Емілі в Парижі». Акторка мала приголомшлевий елегантний вигляд у своїй вечірній сукні з глибоким V-подібним декольте і тонкими бретельками.

Спереду на сукні Лілі був розріз на спідниці, який демонстрував ноги акторки та її гламурні туфлі чорного кольору, також у дизайні використано два види тканини — з чорними стразами та оксамитову. Із елегантного і вишуканого оксамиту у вбранні був зроблений величезний бант, який прикрашав її спереду. Образ Лілі доповнила гламурними прикрасами від Cartier з діамантами та сапфірами, а також зачіскою із зачесаним назад волоссям.

Лілі Коллінз / © Associated Press

Лілі Коллінз / © Associated Press

Цей вихід зірки відбувся після того, як вона потрапила під приціл папараці у культовому образі із серіалу «Секс і місто». Лілі обрала тренч із принтом «жираф» від бренду Roberto Cavalli, який був з ґудзиками та поясом із золотисто-бірюзовими пряжками. Тренч Лілі доповнила босоніжками, окулярами та яскравою фіолетовою сумкою з лелітками від Fendi, яка називається Baguette.

Цей образ Коллінз є відсиланням до однієї із найвідоміших його сцен серіалу — коли у головної героїні Керрі Бредшоу крадуть сумку та взуття.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Getty Images

