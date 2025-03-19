У сукні з бантом і декольте у формі серця: Рейчел Зеглер в образі діснеївської принцеси заспівала на шоу

23-річна акторка завітала в гості до Джиммі Кіммела, щоб розповісти про знімання у фільмі "Білосніжка".

Рейчел Зеглер у межах промокампанії фільму "Білосніжка" побувала у гостях шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі. Там вона розповіла про знімання у стрічці.

На шоу Рейчел виконала пісню з екранізації класичного мультфільму Disney – "Waiting on a Wish".

Для виступу Зеглер обрала вбрання з весняної колекції 2025 року бренду Richard Quinn. На акторці була червона коротка сукня з короткими рукавами і білим ліфом із бантом і декольте у формі серця. У цьому образі вона була схожою на культову принцесу Діснея, яку Зеглер зіграла у музичній пригоді "Білосніжка".

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними туфлями на шпильках, прикрашеними стразами і перлинами, від бренду Betsey Johnson. У неї була мила зачіска Мальвіна з червоним бантом, ніжний макіяж і світлий манікюр. Свій лук Зеглер завершила золотими прикрасами.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер на прем'єрі фільму "Білосніжка" у Лос-Анджелесі постала у довгій вечірній сукні від Dior персикового кольору, зшитій на замовлення.

Фільм "Білосніжка", який є музичною кіноадаптацією класичного стрічки 1937 року, від 20 березня в україснкьому прокаті.

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