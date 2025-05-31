У сукні з бантом на спідниці: Кейт Гадсон вигуляла милу сукню на презентації серіалу

Кейт Гадсон / © Associated Press

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Кейт Гадсон вийшла до фотографів у сукні шоколадного кольору завдовжки нижче колін.

Її вбрання було виконане в романтичному фасоні, підкреслювало фігуру і мало трендову занижену талію. Спідниця у вбрання була розкльошена і спереду її прикрашав великий бант. Вбрання Кейт носила в поєднанні з мюлями в леопардовий принт.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Цікавою була зачіска акторки, оскільки її стилісти по волоссю зібрали його у високу «мальвінку». Макіяж акторки відповідав її вбранню — на очах були коричневі тіні. Завершували образ зірки золоті прикраси на руках та у вухах.

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Кейт Гадсон / © Associated Press

На заході Кейт позувала з колегами з серіалу Мінді Калінг та Брендою Сонг.

Кейт Гадсон, Мінді Калінг та Бренда Сонг / © Associated Press

46-річна Кейт також останніми роками активно розвиває свою музичну кар’єру. Нещодавно вона навіть уперше виступила на музичному фестивалі.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

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