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- Шоу-бізнес
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У сукні з бантом на спідниці: Кейт Гадсон вигуляла милу сукню на презентації серіалу
Акторка відвідала презентацію серіалу "Плеймейкерша" (Running Point), яка відбулась у Лос-Анджелесі.
Кейт Гадсон вийшла до фотографів у сукні шоколадного кольору завдовжки нижче колін.
Її вбрання було виконане в романтичному фасоні, підкреслювало фігуру і мало трендову занижену талію. Спідниця у вбрання була розкльошена і спереду її прикрашав великий бант. Вбрання Кейт носила в поєднанні з мюлями в леопардовий принт.
Цікавою була зачіска акторки, оскільки її стилісти по волоссю зібрали його у високу «мальвінку». Макіяж акторки відповідав її вбранню — на очах були коричневі тіні. Завершували образ зірки золоті прикраси на руках та у вухах.
На заході Кейт позувала з колегами з серіалу Мінді Калінг та Брендою Сонг.
46-річна Кейт також останніми роками активно розвиває свою музичну кар’єру. Нещодавно вона навіть уперше виступила на музичному фестивалі.