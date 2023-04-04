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У сукні з бантом та глибоким декольте: Пріянка Чопра відвідала презентацію серіалу у Мумбаї

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні з бантом та глибоким декольте: Пріянка Чопра відвідала презентацію серіалу у Мумбаї

Пріянка Чопра / Фото: Associated Press

Для появи вона обрала сукню кольору металік з пікантним вирізом.

Акторка та модель Пріянка Чопра повернулася до Індії, де протягом кількох днів відвідує світські заходи та презентації. Днями вона побувала на відкритті Культурного центру із чоловіком, а вчора, 3 квітня, на презентації серіалу "Цитадель", у якому зіграла разом із Річардом Медденом головну роль.

Пріянка Чопра / © Associated Press
Пріянка Чопра / Фото: Associated Press

Для появи на публіці Пріняка обрала приталену сукню від бренду Alessandra Rich у сірому кольорі.

У вбрання було глибоке V-подібне декольте з невеликим драпуванням на животі і пишними довгими рукавами. Прикрашав вбрання великий оксамитовий чорний бант.

Пріянка Чопра / © Associated Press
Пріянка Чопра / Фото: Associated Press

Образ Пріянка доповнила туфлями-човниками, лаконічним золотим браслетом та сережками. Також вона зробила досить яскравий макіяж у коричневій гамі.

Пріянка Чопра / © Associated Press
Пріянка Чопра / Фото: Associated Press

Серіал "Цитадель" вийде на екрани 28 квітня. Це буде насичена подіями шпигунська історія.

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Дата публікації
Перегляди
945
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