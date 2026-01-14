ТСН у соціальних мережах

У сукні з бантиками та пухом: Аманда Сейфрід одягла миле вбрання для появи на телебаченні

Зірка обрала лук від відомого бренду, однак у її сукні була одна деталь, яка викликає багато запитань.

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Акторка Аманда Сейфрід, про яку останнім часом часто говорять через її два нових фільми «Служниця» та «Заповіт Енн Лі», з’явилася у Нью-Йорку. Акторку сфотографували папараці дорогою на інтерв’ю шоу The Late Show with Stephen Colbert, де вона розповіла про свою роботу.

Зірка одягла чорну сукню до колін з оксамитової тканини, у якої були короткі рукави, і вільний фасон вбрання мав доволі милий вигляд на фігурі акторки. Також сукню прикрашало декольте, декороване бантами зі стразами, а ось на подолі вона була декорована чорним пухом, однак чи був він натуральним, чи штучним — невідомо, оскільки виробник тільки вказує у описі товару на офіційному сайті «боа з пір’я на подолі». Вартість такої сукні становить 4935 євро.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Нагадаємо, що дизайнерка Стелла Маккартні своїм показом колекції на сезон весна-літо 2025 вирішила нагадати світу, що потрібно відмовлятися не лише від натурального хутра, а й від пір’я. На відміну від колег, які ніяк не можуть відмовитись від натуральних складників тваринного походження, британська модельєрка протягом усієї багаторічної роботи в модній індустрії залишається вірною своїм переконанням щодо екології та прав тварин — вона не використовує хутро, натуральну шкіру тощо. Також у її колекціях використовуються тканини з перероблених матеріалів. Кожна колекція показує, що експлуатація тварин не потрібна, щоб створити красиві речі.

«Щороку індустрія моди вбиває 1,5 мільярда птахів заради їхнього пір’я», — заявила дизайнерка перед презентацією колекції.

