У сукні з бантиками та пухом: Аманда Сейфрід одягла миле вбрання для появи на телебаченні

Аманда Сейфрід

Акторка Аманда Сейфрід, про яку останнім часом часто говорять через її два нових фільми «Служниця» та «Заповіт Енн Лі», з’явилася у Нью-Йорку. Акторку сфотографували папараці дорогою на інтерв’ю шоу The Late Show with Stephen Colbert, де вона розповіла про свою роботу.

Зірка одягла чорну сукню до колін з оксамитової тканини, у якої були короткі рукави, і вільний фасон вбрання мав доволі милий вигляд на фігурі акторки. Також сукню прикрашало декольте, декороване бантами зі стразами, а ось на подолі вона була декорована чорним пухом, однак чи був він натуральним, чи штучним — невідомо, оскільки виробник тільки вказує у описі товару на офіційному сайті «боа з пір’я на подолі». Вартість такої сукні становить 4935 євро.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Нагадаємо, що дизайнерка Стелла Маккартні своїм показом колекції на сезон весна-літо 2025 вирішила нагадати світу, що потрібно відмовлятися не лише від натурального хутра, а й від пір’я. На відміну від колег, які ніяк не можуть відмовитись від натуральних складників тваринного походження, британська модельєрка протягом усієї багаторічної роботи в модній індустрії залишається вірною своїм переконанням щодо екології та прав тварин — вона не використовує хутро, натуральну шкіру тощо. Також у її колекціях використовуються тканини з перероблених матеріалів. Кожна колекція показує, що експлуатація тварин не потрібна, щоб створити красиві речі.

«Щороку індустрія моди вбиває 1,5 мільярда птахів заради їхнього пір’я», — заявила дизайнерка перед презентацією колекції.