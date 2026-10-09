У сукні з баскою і блискучим декором: Вінні Гарлоу в образі від українського бренду з’явилася на івенті

Вінні Гарлоу / © Getty Images

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Вінні Гарлоу у гарному вечірньому образі відвідала святкування першої річниці EE72 у Парижі. Для події модель обрала вбрання від українського бренду Nué Studio — боді Eden і спідницю DNA, які увійдуть до майбутньої колекції.

Чорне боді мало відкриті плечі, високий комір-галтер і м’яке драпірування спереду. Його об’ємний верх контрастував із підкресленою талією та скульптурною баскою спідниці.

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Вінні Гарлоу / © Getty Images

Саме багатошарова спідниця стала головним акцентом аутфіту. Коротку асиметричну баску прикрашав блискучий декор з кристалів із характерним ДНК-мотивом, який нагадував переплетені спіралі. Довгий прозорий нижній шар делікатно відкривав ноги й створював ефект легкої вуалі.

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Свій лук Вінні доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і мініатюрною блискучою сумкою з короткою ручкою. Вуха вона прикрасила сережками, а руки — широким металевим браслетом, годинником і каблучками.

Гарлоу зробила зачіску з об’ємними локонами і макіяж з пишними віями та червоною помадою з контуром.

Нагадаємо, Вінні Гарлоу побудувала успішну модельну кар’єру, маючи вітіліго — захворювання, за якого окремі ділянки шкіри втрачають пігмент. Особливість своєї зовнішності вона зробила впізнаваною рисою.

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