У сукні з баскою і на високих шпильках: Гайді Клум заскочили папараці в Нью-Йорку

Гайді Клум сфотографували репортери у районі Сохо. Модель була одягнена в чорну сукню з баскою та асиметричним подолом, доповнивши її замшевими туфлями-слінгбеками на високих підборах та коричневою сумкою Hermes Birkin зі шкіри, яку тримала в руках.

Білявка розпустила своє довге волосся, зробила укладання і одягла сережки-висячки, а також чорні сонцезахисні окуляри, які допомагали її очам ховатися від спалахів фотокамер. В руках модель несла чорно-білу смугасту парасольку.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Нещодавно ми розповідали, що старший син Гайді Клум – Генрі – пішов її стопами і дебютував на подіумі в Парижі, взявши участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025.

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