У сукні з баскою та кросівках: Наомі Кемпбелл відкрила благодійну виставку в Катарі

52-річна супермодель у чорно-білому луку з'явилася на заході в Досі.
Наомі Кемпбелл в межах Qatar Creates 2022 відкрила свою благодійну виставку мистецтва і моди у Досі. Захід відбувся за участі її благодійної організації Emerge, яка спрямована на підтримку творчих людей і бізнес-талантів у всьому світі, зосереджуючись на Африці, діаспорі та громадах, що розвиваються.
Там модель постала у стильному луку. На ній була чорно-біла сукня з принтом та ефектною баскою від бренду Issey Miyake. Вбрання вона скомбінувала із кросівками Nike в тон.
Ідеально рівне укладання, макіяж з акцентом на довгих віях, діамантові прикраси: сережки, чокер, браслети і каблучки завершили аутфіт Кемпбелл.
Нагадаємо, Наомі взяла участь у показі бренду Alexander McQueen у Гринвічі. На подіум вона вийшла в цікавому вбранні з вирізами на стегнах, які створювали ефект панчох.
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