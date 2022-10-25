У сукні з баскою та кросівках: Наомі Кемпбелл відкрила благодійну виставку в Катарі

52-річна супермодель у чорно-білому луку з'явилася на заході в Досі.

Наомі Кемпбелл в межах Qatar Creates 2022 відкрила свою благодійну виставку мистецтва і моди у Досі. Захід відбувся за участі її благодійної організації Emerge, яка спрямована на підтримку творчих людей і бізнес-талантів у всьому світі, зосереджуючись на Африці, діаспорі та громадах, що розвиваються.

Там модель постала у стильному луку. На ній була чорно-біла сукня з принтом та ефектною баскою від бренду Issey Miyake. Вбрання вона скомбінувала із кросівками Nike в тон.

Ідеально рівне укладання, макіяж з акцентом на довгих віях, діамантові прикраси: сережки, чокер, браслети і каблучки завершили аутфіт Кемпбелл.

Нагадаємо, Наомі взяла участь у показі бренду Alexander McQueen у Гринвічі. На подіум вона вийшла в цікавому вбранні з вирізами на стегнах, які створювали ефект панчох.

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