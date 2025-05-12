- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з білими 3D-квітами: трансгендерна співачка в розкішному образі сяяла на церемонії
Елла Морган у гарному чорно-білому вбранні з’явилася на червоній доріжці.
Британська трансгендерна співачка Елла Морган відвідала церемонію вручення премії BAFTA Television Awards 2025 року, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.
На червоній доріжці вона з’явилася у розкішній сукні. На Еллі було чорне обтисле вбрання без бретельок і з білим подолом-шлейфом, створеним із 3D-квіток. Головним акцентом в образі зірки було пишне спокусливе декольте.
Аутфіт Морган доповнила чорними оперними рукавичками і чорною сумкою з написом «Trans women are women» (Трансгендерні жінки — це жінки).
Елла зібрала волосся у високу зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. У вухах у неї були елегантні довгі сережки, а на рукавичках — парні срібні браслети й каблучка.