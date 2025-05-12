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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У сукні з білими 3D-квітами: трансгендерна співачка в розкішному образі сяяла на церемонії

Елла Морган у гарному чорно-білому вбранні з’явилася на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елла Морган

Елла Морган / © Getty Images

Британська трансгендерна співачка Елла Морган відвідала церемонію вручення премії BAFTA Television Awards 2025 року, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

На червоній доріжці вона з’явилася у розкішній сукні. На Еллі було чорне обтисле вбрання без бретельок і з білим подолом-шлейфом, створеним із 3D-квіток. Головним акцентом в образі зірки було пишне спокусливе декольте.

Елла Морган / © Getty Images

Елла Морган / © Getty Images

Аутфіт Морган доповнила чорними оперними рукавичками і чорною сумкою з написом «Trans women are women» (Трансгендерні жінки — це жінки).

Елла зібрала волосся у високу зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. У вухах у неї були елегантні довгі сережки, а на рукавичках — парні срібні браслети й каблучка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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