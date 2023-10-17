У сукні з бісером та декольте: зірка серіалу "І просто так…" привернула увагу сміливим вбранням

Вона обрала дуже сміливу сукню, яка підкреслила розкішну фігуру.

53-річна акторка Ніколь Арі Паркер відвідала вручення щорічної премії у галузі благодійності Golden Heart Awards 2023, співзасновником якої є дизайнер Майкл Корс. Захід выдбувся у Нью-Йорку та зібрав безліч зірок.

Ніколь Арі Паркер / Фото: Associated Press

Ніколь з'явилася перед камерами, звичайно ж, у вбранні від Michael Kors — це була довга напівпрозора сукня з рукавами і повністю розшита бісером.

З-під сукні Ніколь просвічувалася білизна, але головною її родзинкою стало дуже ефектне декольте зі шкіряним оздобленням, яке акцентувало увагу на грудях зірки. Також Паркер одягла чоботи, зробила насичений макіяж на обличчі, накрутила волосся у легкі локони та одягла сережки-кільця.

Ніколь Арі Паркер / Фото: Associated Press

Головну нагороду цієї церемонії за "роботу в ім'я боротьби зі СНІДом, раком, нестачею продовольства, голодом та відсутністю інклюзивності" отримала акторка Скарлетт Йоганссон. Також церемонію відвідали світська левиця Нікі Гілтон.

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