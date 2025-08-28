У сукні з бісером від Louis Vuitton: Емма Стоун на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун з’явилася на прем’єрі науково-фантастичної комедії «Бугонія», яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона постала в білій сукні максі, розшитій срібним бісером, від бренду Louis Vuitton. Вбрання мало тонкі бретельки, прикрашені камінням, та акцентну вставку, яка нагадувала мініспідницю фасону «тюльпан».

Стоун зробила стильну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і вирішила відмовитися від прикрас.

Нагадаємо, Емма Стоун на фотокол фільму одягла чорну сукню по фігурі з бретелькою-галтером і мереживною асиметричною спідницею.