Шоу-бізнес
124
1 хв

У сукні з бісером від Louis Vuitton: Емма Стоун на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

36-річна акторка разом зі своїми колегами презентувала свій новий фільм.

Аліна Онопа
Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун з’явилася на прем’єрі науково-фантастичної комедії «Бугонія», яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

На червоній доріжці вона постала в білій сукні максі, розшитій срібним бісером, від бренду Louis Vuitton. Вбрання мало тонкі бретельки, прикрашені камінням, та акцентну вставку, яка нагадувала мініспідницю фасону «тюльпан».

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Стоун зробила стильну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і вирішила відмовитися від прикрас.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Нагадаємо, Емма Стоун на фотокол фільму одягла чорну сукню по фігурі з бретелькою-галтером і мереживною асиметричною спідницею.

