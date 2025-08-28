- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
У сукні з бісером від Louis Vuitton: Емма Стоун на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю
36-річна акторка разом зі своїми колегами презентувала свій новий фільм.
Емма Стоун з’явилася на прем’єрі науково-фантастичної комедії «Бугонія», яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю.
На червоній доріжці вона постала в білій сукні максі, розшитій срібним бісером, від бренду Louis Vuitton. Вбрання мало тонкі бретельки, прикрашені камінням, та акцентну вставку, яка нагадувала мініспідницю фасону «тюльпан».
Стоун зробила стильну зачіску, макіяж у ніжних відтінках і вирішила відмовитися від прикрас.
Нагадаємо, Емма Стоун на фотокол фільму одягла чорну сукню по фігурі з бретелькою-галтером і мереживною асиметричною спідницею.