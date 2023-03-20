У сукні з блакитними квітами: ніжний образ Катерини Бужинської на Мальті

Артистка продовжує виступати на благодійних концертах на підтримку України.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки з благодійного концерту, який відбувся на Мальті. Зібрані кошти відправили на допомогу у протезуванні українських захисників.

Катерина виступила у ніжному гарному образі. На ній була біла сукня-вишиванка з блакитними орхідеями. Талію співачка підкреслила білим поясом.

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Аутфіт зірка доповнила пишною зачіскою з кучерями і макіяжем із акцентом на червоній помаді.

Катерина Бужинська/Фото Олена Полковникова

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська презентувала кліп на пісню "Я дам тобі крила", яку присвятила українським чоловікам.

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