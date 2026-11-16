У сукні з блакитним бантом і пом’ятою спідницею: Демі Мур отримала нагороду на галавечорі Baby2Baby

Демі Мур / © Associated Press

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Демі Мур відвідала щорічний благодійний галавечір Baby2Baby, який відбувся в Pacific Design Center у Західному Голлівуді. На заході акторці вручили нагороду Giving Tree Award, яку в попередні роки отримували Серена Вільямс, Кім Кардашян і Шарліз Терон.

Демі Мур / © Associated Press

Для виходу на доріжку Мур обрала чорну сукню до підлоги з весняно-літньої колекції 2027 року Carolina Herrera. Глибокий V-подібний виріз і манжети довгих прозорих рукавів прикрашали об’ємні хвилясті волани.

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Демі Мур / © Associated Press

Широка спідниця, яка була помітно пом’ята, переходила у довгий шлейф, а на талії акторка зав’язала великий блакитний бант із легкої напівпрозорої тканини. Його кінці спадали майже до подолу.

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Демі Мур / © Associated Press

Вуха зірка прикрасила діамантовими сережками з камінням, а руки — каблучками. Волосся Демі зібрала у хвіст, залишивши кілька тонких пасом біля обличчя. У макіяжі вона поєднала сріблясті тіні, чорні стрілки і рожеві рум’яна.

Демі Мур / © Associated Press

Підтримати Мур на захід прийшли її доньки — Скаут, Таллула і Румер Вілліс.

Скаут ЛаРу Вілліс, Таллула Вілліс, Демі Мур і Румер Вілліс / © Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур переосмислила джинсовий стиль у незвичайному вечірньому образі від Зака Позена.

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