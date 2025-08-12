У сукні з блакитними метеликами: Нікола Пельтц продемонструвала другу особливу сукню з вечірки

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Дочка американського мільярдера Нікола Пельтц та її чоловік Бруклін Бекхем через три роки після свого весілля вирішили повторно обмінятися клятвами. Пара влаштувала ще одну урочисту подію, але цього разу для друзів і близьких, на якій Нікола змінила кілька вбрань.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Спочатку дівчина з’явилася на своєму другому весіллі у вінтажній сукні матері - вбранні, яке перешила. Це була сукня з відкритими плечима і квітковими прикрасами.

Потім Нікола переодяглася для вечірки, але обрала вже не білу сукню, а блакитну. На дівчині було вінтажне вбрання від Dolce&Gabbana 1998 року. Її сукня мала тонкі бретельки, драпування, а також була прикрашена ніжними блакитними метеликами.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Також у вбрання був невеликий шлейф.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Урочистості відбулися ще 2 серпня в маєтку батька Ніколи. Примітно, що нікого з родичів Брукліна на церемонію не запросили — ні братів із сестрою, ні його батьків — Девіда, Вікторії, Ромео, Круза і Гарпер.