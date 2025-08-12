- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з блакитними метеликами: Нікола Пельтц продемонструвала другу особливу сукню з вечірки
Пара повторно обмінялася клятвами.
Дочка американського мільярдера Нікола Пельтц та її чоловік Бруклін Бекхем через три роки після свого весілля вирішили повторно обмінятися клятвами. Пара влаштувала ще одну урочисту подію, але цього разу для друзів і близьких, на якій Нікола змінила кілька вбрань.
Спочатку дівчина з’явилася на своєму другому весіллі у вінтажній сукні матері - вбранні, яке перешила. Це була сукня з відкритими плечима і квітковими прикрасами.
Потім Нікола переодяглася для вечірки, але обрала вже не білу сукню, а блакитну. На дівчині було вінтажне вбрання від Dolce&Gabbana 1998 року. Її сукня мала тонкі бретельки, драпування, а також була прикрашена ніжними блакитними метеликами.
Також у вбрання був невеликий шлейф.
Урочистості відбулися ще 2 серпня в маєтку батька Ніколи. Примітно, що нікого з родичів Брукліна на церемонію не запросили — ні братів із сестрою, ні його батьків — Девіда, Вікторії, Ромео, Круза і Гарпер.