У сукні з блискучою спідницею: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" на прем'єра в Нью-Йорку

14 квітня виходить фінальний п'ятий сезон комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", який розповідає про жінку-комікесу. З цього приводу у деяких великих містах відбулися прем'єрні покази із червоною доріжкою та запрошеними гостями. Учора, 12 квітня, черга дійшла до Нью-Йорка.

Традиційно на червоній доріжці з'явилася акторка Рейчел Броснаген, яка зіграла у серіалі головну роль. Для заходу зірка обрала розкішну червону сукню від бренду Georges Hobeika.

Вбрання було приталеним і однотонним, але спідниця була розшита складним візерунком за допомогою бісеру, через що мала об'ємний та текстурований вигляд. На перший погляд може здатися, що сукня не має бретелів, але це не зовсім так, насправді у вбрання є дві широкі бретельки з тонкої сітчастої тканини, яка зливається зі шкірою акторки, тому створюється такий ефект.

Завершили її лук босоніжки на підборах, кілька прикрас, а також лаконічний макіяж та укладання.

Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

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