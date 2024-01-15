У сукні з цікавим декольте: гарна Клаудія Шиффер сходила на вечерю

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона виходить із розкішного готелю на вечерю.

Модель одягнена в чорну сукню з цікавим декольте від Versace, яке доповнюють чорні туфлі-човники, чорні сонцезахисні окуляри і сумка. Можливо, це були знімання реклами для італійського бренду – Клаудія не уточнювала.

Нагадаємо, Марго Роббі повторила образ Клаудії Шиффер 1995 року. Вона з'явилася у вінтажному вбранні з колекції Ready To Wear весна-літо 1995 бренду Chanel на церемонії вручення премії AFI Awards у Беверлі-Хіллз. У цьому образі під час показу бренду в Парижі продефілювала саме Шиффер.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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