У сукні з цікавим декольте: гарна Клаудія Шиффер сходила на вечерю

Зірка 90-х продемонструвала елегантний образ.
53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона виходить із розкішного готелю на вечерю.
Модель одягнена в чорну сукню з цікавим декольте від Versace, яке доповнюють чорні туфлі-човники, чорні сонцезахисні окуляри і сумка. Можливо, це були знімання реклами для італійського бренду – Клаудія не уточнювала.
Нагадаємо, Марго Роббі повторила образ Клаудії Шиффер 1995 року. Вона з'явилася у вінтажному вбранні з колекції Ready To Wear весна-літо 1995 бренду Chanel на церемонії вручення премії AFI Awards у Беверлі-Хіллз. У цьому образі під час показу бренду в Парижі продефілювала саме Шиффер.
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