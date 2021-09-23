У сукні з цікавим вирізом: Жизель Олівейра позувала на балконі

У сукні з цікавим вирізом: Жизель Олівейра позувала на балконі

Вона поділилася ідеєю чергового образу, який ідеально підійде для побачення.

Бразильська модель Жизель Олівейра поділилася з шанувальниками новими кадрами, на яких продемонструвала ефектний вечірній лук. Дівчина позувала на балконі в жовтій атласній мінісукні від бренду Nana Jacqueline.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Окрасою сукні Жизель став незвичайний виріз на талії, який прикрашала тонка стрічка зі стразами. Доповнили вбрання моделі золоті прикраси, лаконічний макіяж і легке укладання.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Раніше дівчина ділилася досить сміливим образом в міні, яке вибрала для походу в музей. Сукня цікавого кольору авокадо з рукавами-ліхтариками мала значне каплевидне декольте.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Читайте також: Як стильно: Жизель Олівейра позувала в картатому міні і мюлях на високих підборах

Образи Жизель Олівейри (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання