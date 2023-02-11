У сукні з цікавою спідницею: Кейт Бланшетт з'явилася у сріблястому вбранні від Louis Vuitton

Образ акторки був дуже жіночим та елегантним.

У Санта-Барбарі стартував Міжнародний кінофестиваль, на якому традиційно буде показано близько 200 фільмів із різних країн світу, а також відзначені таланти видатних акторів.

Одну з головних нагород “Видатний виконавець року” забрала додому акторка Кейт Бланшетт за свою роль у фільмі "Тар".

На заході вона з'явилася у розкішній сріблясто-чорній сукні від бренду Louis Vuitton, яку поєднала з чорними чоботями. У сукні був один рукав, а також вона була повністю розшита бісером та лелітками.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Особливу увагу привертала спідниця, яка була асиметричною та з одного боку дуже короткою.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Також Кейт цього року номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща акторка" за роль у картині "Тар". Раніше вона цю нагороду вже здобувала двічі.

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