У сукні з декольте до пупа: Габріель Юніон в ефектному образі від Valentino на прем'єрі мультфільму

50-річна акторка обрала для виходу у світ сміливий образ у яскравому відтінку.

В Лос-Анджелесі відбулася прем'єра мультфільму "Дивний світ" створеного студією Walt Disney Animation Studios. На червоній доріжці показу з'явилася акторка та колишня модель Габріель Юніон.

Для заходу Габріель обрала ефектну яскраво-рожеву сукню від бренду Valentino. Вперше ця сукня була представлена в Італії під час показу кутюрної колекції осінь-зима 2022.

Сукня виготовлена з щільної тканини, має глибоке декольте до пупа, прикрашене величезними трояндами, а також розріз на спідниці. Свій образ акторка доповнила високою зачіскою, макіяжем та великими каблучками на руках із коштовним камінням.

Габріель Юніон / Фото: Associated Press

На червону доріжку Габріель вийшла зі своїм чоловіком – баскетболістом Дуейном Вейдом. Спортсмен вирішив відповідати яскравому образу дружини, тому одягнув на прем'єру мультфільму чорний костюм та яскраво-рожеві кросівки.

Габріель Юніон / Фото: Associated Press

Також на захід пара взяла свою дочку Каавію Джеймс Юніон Вейд. Малеча була дуже стильною в чорній стьобаній сукні, черевиках і з рожевою сумкою Valentino.

Габріель Юніон / Фото: Associated Press

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