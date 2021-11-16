У сукні з декольте до пупка: американська акторка в сексуальному луці на прем'єрі музичної драми

Ванесса Гадженс обрала для свого виходу у світ відверте вбрання.
32-річна Ванесса Гадженс у сексуальному аутфіті прийшла на прем'єру музичної драми tick, tick...BOOM! у Нью-Йорку, в якому вона зіграла.
Перед фотокамерами красуня постала у чорній асиметричній сукні з американською проймою та глибоким декольте до пупка, яке мало дуже привабливий вигляд.
Ванесса також за допомогою розрізу продемонструвала стрункі ноги.
Вбрання вона поєднала з чорними атласними босоніжками на платформі. У вухах у неї були сережки з камінням, на шиї — діамантове намисто, а на пальці каблучка з каменем значного розміру.
Акуратне укладання, макіяж у коричневих тонах та довгий манікюр завершив ефектний образ Гадженс.
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