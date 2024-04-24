У сукні з декольте до пупка: лос-анджелеська модниця продемонструвала пишні і сексуальні груди

Мандану Болурчі вважають однією з найвпливовіших у модниць у світі.

До об'єктивів папараці у Західному Голлівуді потрапила дівчина професійного баскетболіста Патріка Беверлі, інфлюенсерка і зірка соцмереж – Мандана Болурчі.

Дівчина мала ефектний вигляд. На ній була довга рожева сукня з галтером від Versace із зображенням назви бренду, прикрашена золотими брошками з камінням. Вбрання мало невеликий шлейф і відверте декольте аж до пупка, через яке Мандана блиснула своїми пишними і сексуальними грудьми.

Мандана Болурчі / Фото: Getty Images

Аутфіт білявка доповнила рожевою атласною сумкою і босоніжками кольору металік із камінням. Болурчі зробила акуратне укладання з локонами, вечірній макіяж із акцентом на очах і довгий ніжно-рожевий манікюр. Лук вона завершила діамантовими довгими сережками, кольє і годинником.

Нагадаємо, на вулицях Лос-Анджелеса ми бачили Мандану Болурчі у синій мінісукні з прозорими вставками, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру.

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