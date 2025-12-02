ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
171
1 хв

У сукні з декольте до пупка: Ріта Ора сяяла на церемонії в Лондоні

35-річна британка відвідала фешнзахід у Лондоні.

Ольга Кузьменко
Ріта Ора

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора відвідала церемонію вручення премії Fashion Awards 2025, організовану Pandora у Королівському Альберт-голі у британській столиці.

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Зірка з’явилася перед камерами фотографів у сукні Tom Ford by Haider Ackermann сезону весна-літо 2026. Вбрання було з дуже пікантним декольте трохи нижче за пупок і з дуже високим розрізом спереду. Лук Ріта доповнила туфлями-човниками на підборах кольору тіффані, волосся зібрала в тугий пучок і зробила дуже виразний вечірній макіяж. Прикраси Ора не стала одягати.

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Співачка любить демонструвати екстравагантні образи. Раніше вона з’явилася на публіці в оксамитовій сукні баклажанового кольору та з оголеною спиною.

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

