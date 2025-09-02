ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
77
1 хв

У сукні з декольте до пупка: трансгендерна акторка в аутфіті від Saint Laurent вийшла на червону доріжку

Індія Мур у вбранні з принтом пейслі з’явилася на кінофестивалі.

Аліна Онопа
Індія Мур

Індія Мур / © Associated Press

Трансгендерна американська акторка і модель Індія Мур відвідала у межах Венеційського кінофестивалю прем’єру комедійно-драматичного фільму-антології сценариста і режисера Джима Джармуша — «Батько, мати, сестра, брат», в якому вона зіграла.

Індія Мур / © Associated Press

Індія Мур / © Associated Press

На червону доріжку зірка вийшла у вечірній коричневій сукні максі з принтом пейслі від бренду Saint Laurent. Вбрання мало глибокий виріз майже до пупка.

Індія Мур / © Associated Press

Індія Мур / © Associated Press

Лук модель доповнила темно-бордовими лакованими слінгбеками на підборах-рюмках. Волосся вона зібрала у низький пучок, зробила макіяж із пудрово-блискучими тінями, прикрасила вуха масивними золотими сережками із бордовим камінням, а руки — широким золотим браслетом і каблучкою.

Індія Мур / © Associated Press

Індія Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Індія Мур на фотокол одягла шоколадну прозору сукню, під яко не було бюстгальтера.

