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У сукні з декольте: дружина Гаррісона Форда – Каліста Флокгарт – продемонструвала розкішний образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні з декольте: дружина Гаррісона Форда – Каліста Флокгарт – продемонструвала розкішний образ

Харрісон Форд та Каліста Флокхарт / Фото: Getty Images

Жінка вибрала однотонну сукню без декору.

80-річний актор Гаррісон Форд прилетів до італійського міста Таорміна, щоб презентувати п'яту частину франшизи "Індіана Джонс". Фільм був показаний на кінофестивалі у цьому місті.

До фотографів актор вийшов у чорному костюмі, блакитній сорочці та темно-синій краватці. За руку Форд тримав свою дружину — 58-річну акторку Калісту Флокгарт.

Жінка обрала для заходу елегантну шовкову сукню від Giorgio Armani розкішного смарагдового кольору та з широкими бретельками. У вбрання також було глибоке V-подібне декольте, а ось доповнила вона сукню синіми туфлями на підборах.

Харрісон Форд та Каліста Флокхарт / © Getty Images
Харрісон Форд та Каліста Флокхарт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Каліста вирішила зазирнути на далеку полицю шафи та обрала вбрання, яке вже одягала раніше. Жінка з'явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, яка також була організована з нагоди прем'єри фільму Індіана Джонс і реліквія долі, у спідниці від бренду Ralph Lauren з поясом-шнурком. Вперше у цьому вбранні на публіці Каліста з'явилася на церемонії вручення премії "Еммі" 1999 року.

Каліста Флокхарт та Харрісон Форд / © Associated Press
Каліста Флокхарт та Харрісон Форд / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
335
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