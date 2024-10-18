У сукні з декольте і білому жакеті: вагітна Анна Кошмал із сином сходила до кінотеатру

Вагітна Анна Кошмал відвідала прем'єрний показ анімаційної пригоди "Дикий робот", який відбувся у кінотеатрі "Оскар" у Києві. На захід вона прийшла разом зі своїм 6-річним сином Михайликом.

Анна Кошмал із сином

Анна здублювала головну лиходійку мультфільму – Вонтру.

"Втілювати образ лиходійки – це завжди велика удача. Антагоністи часто більш характерні, багатомірні, в їхніх історіях більше неочікуваних фарб. Тому я була рада озвучити Вонтру. Вона заслуговує на повагу за свою цілеспрямованість і рішучість у досягненні мети", – розповіла акторка.

На івенті Кошмал постала у довгій чорній сукні з декольте, зверху якої одягла білий жакет. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями і лаконічними прикрасами.

Анна зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і завершила лук іміджевими окулярами.

Про мультфільм:

Це епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено "Роз". Її корабель зазнав аварії на безлюдному острові. Роз потрібно пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, потоваришувати з тваринами на острові і навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

Анімаційна пригода "Дикий робот" вже вийшла на широкі українські екрани.

Нагадаємо, на прем'єрі також побували Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова, Анна Саліванчук, Лілія Ребрик, Yarmak, які прийшли зі своїми дітьми.

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