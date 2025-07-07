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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
692
Час на прочитання
1 хв

У сукні з декольте і коштовностях: Дакота Джонсон з'явилася в Карлових Варах

Акторка привернула увагу розкішною сукнею та коштовностями з діамантами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Голлівудська акторка Дакота Джонсон відвідала Чехію та з’явилася на 59-му кінофестивалі у Карлових Варах, який проводився у розкішному спаготелі. На цьому заході їй вручили премію президента KVIFF.

Для Дакоти її стилістка Кейт Янг підібрала лаконічну чорну міді сукню з розкішного оксамиту, яка мала глибоке декольте незвичайного дизайну. Сукня акторки була від бренду Mugler, а носила вона її у поєднанні з чорними туфлями на підборах від Jimmy Choo — взуттєвого бренду, який також дуже любила принцеса Діана.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Також багато уваги привернули прикраси відомої акторки, адже її шию, вуха та руки прикрашали вироби від Roberto Coin з діамантами та великим зеленим камінням.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно у Києві відбувся прем’єрний показ фільму «Матеріалісти» із Дакотою Джонсон у головній ролі. Захід відвідали акторка Анна Саліванчук, ведучі Соломія Вітвіцька та Наталія Островська, співачка Marietta та інші.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
692
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