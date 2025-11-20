- Дата публікації
У сукні з декольте і стразами: 60-річна Елізабет Герлі вийшла у світ у компанії бойфренда
На церемонії вони вручили нагороду за найкращий сингл року.
Британська акторка Елізабет Герлі відвідала 59-ту щорічну церемонію вручення нагород Country Music Association Awards. На захід акторка вирішила вдягнути яскраво-червону сукню ефектного дизайну, оскільки вона мала дуже глибоке декольте, круглий виріз на талії та розріз на асиметричній спідниці.
Також сукня була повністю прикрашена червоними стразами, а на животі її також прикрашали складки тканини. Це вбрання Герлі доповнила діамантовими прикрасами, сріблястими босоніжками на платформі та яскравим макіяжем.
А ось прийшла на цей захід вона в компанії свого бойфренда — американського кантрі-співака Біллі Рея Сайруса, який є батьком співачки Майлі Сайрус. З Герлі він зустрічається від весни 2025 року.