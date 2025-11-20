У сукні з декольте і стразами: 60-річна Елізабет Герлі вийшла у світ у компанії бойфренда

Елізабет Герлі та Біллі Рей Сайрус / © Associated Press

Британська акторка Елізабет Герлі відвідала 59-ту щорічну церемонію вручення нагород Country Music Association Awards. На захід акторка вирішила вдягнути яскраво-червону сукню ефектного дизайну, оскільки вона мала дуже глибоке декольте, круглий виріз на талії та розріз на асиметричній спідниці.

Також сукня була повністю прикрашена червоними стразами, а на животі її також прикрашали складки тканини. Це вбрання Герлі доповнила діамантовими прикрасами, сріблястими босоніжками на платформі та яскравим макіяжем.

Елізабет Герлі / © Associated Press

А ось прийшла на цей захід вона в компанії свого бойфренда — американського кантрі-співака Біллі Рея Сайруса, який є батьком співачки Майлі Сайрус. З Герлі він зустрічається від весни 2025 року.

Елізабет Герлі та Біллі Рей Сайрус / © Associated Press