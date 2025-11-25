У сукні з декольте і високим розрізом до стегна: екс"ангел" Victoria's Secret на вечірці у Катарі

Леомі Андерсон / © Getty Images

Британська модель і екс”ангел” Victoria’s Secret — Леомі Андерсон — стала гостею вечірки, яка відбулася після Fashion Trust Arabia 2025 у Катарі.

Дівчина одягла на паті чорну сукню довжини міді, яка чудово обтискала її ідеальну фігуру. Вбрання мало пікантне декольте з облямівкою, як застібка на білизні, і високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Леомі Андерсон / © Getty Images

Лук Андерсон доповнила чорними туфлями з ремінцями із написом бренду Dior. У неї була гладка зачіска, макіяж із блиском на губах і пишними віями і лаконічні золоті прикраси.

Нагадаємо, Леомі Андерсон на самій церемонії постала у вишуканій шоколадній сукні з глибоким декольте і шлейфом.