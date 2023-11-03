У сукні з декольте-серцем: Сара Мішель Геллар з'явилася у маленькій чорній сукні на вечірці

Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато міленіалів знають насамперед за роллю в культовому серіалі "Баффі - переможниця вампірів", з'явилася на вечірці модельєра Крістіана Сіріано, організованої на честь 15-річчя його бренду.

Захід проводився в Каліфорнії, а з'явилася Сара Мішель на ньому в елегантній чорній сукні-міді без бретельок та з декольте-серцем. Вбрання було зі фігурним простроченням, а ось нижня його частина виконана з важкого оксамиту.

Образ Геллар доповнила гламурними туфлями з відкритим мисом, стразами та бантиками, укладанням та макіяжем із червоною помадою на губах.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у вересні, в межах Тижня моди в Нью-Йорку, Christian Siriano представив колекцію весна-літо 2024 року. Під час створення колекції Сіріано надихався балетом, якому він навчався в дитинстві, тому вбрання представлене на подіумі було трохи фентезійним, романтичним, включало багато фатину та прозорих деталей.

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