У сукні з декольте та брошкою-бабкою: красуня Шерон Стоун на врученні престижної премії

Вона мала просто приголомшливий вигляд в цьому вбранні.

66-річна акторка Шерон Стоун з'явилася на церемонії вручення премії Governors Awards. Вона обрала для цього престижного заходу в Лос-Анджелесі білу довгу сукню.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Її вбрання було виконане з досить щільної тканини, також сукня мала глибоке V-подібне декольте. У верхній частині вбрання було трохи вільним і мало підплічники, які тримали форму. Спідниця ж була приталенішою, але мала розріз ззаду.

Шерон доповнила вбрання брошкою на плечі сріблястого кольору у вигляді бабки. Вона поєднувалася за кольором із її аксесуарами, адже Стоун тримала в руці срібний клатч і одягла прикраси з діамантами.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Схоже, що на Стоун була така сама сукня від Saint Laurent, яку 2021 року носила модель Гейлі Бібер. У цьому одязі американська красуня прийшла на захід LACMA Art + Film Gala.

Гейлі Бібер / Фото: Associated Press

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