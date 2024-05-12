У сукні з декольте та ідеальним укладанням: Дженніфер Лоуренс відвідала церемонію в Нью-Йорку

Оскароносна зірка Дженніфер Лоуренс з'явилася на червоній доріжці серед гостей 35-ї щорічної церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards, яка відбулася в одному з готелів Нью-Йорка.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Вигляд акторка мала дуже ефектний та стильний, оскільки обрала однотонну чорну сукню від знаменитого бренду Alaïa. У вбрання було глибоке декольте, дуже високий розріз на спідниці, а також бретелька-галтер. На грудях і талії сукню прикрашало дрібне драпування.

Образ Дженіфер доповнила прикрасами від Anita Ko та Jennifer Meyer jewelry. У руці вона тримала клатч від Dior. Спина вбрання була повністю відкрита. Завершували цей вечірній образ легкий сяйний макіяж та розкішне укладання на один бік з кучерями-хвилями у стилі старого Голлівуду.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що цього року на афтепаті "Оскара" — вечірці Vanity Fair — Дженніфер викликала фурор. Акторка одягла вінтажну ніжну, розкішну і досить сміливу напівпрозору сукню білого кольору, яку колись розробив для Модного дому Givenchy Джон Гальяно, який очолював його від липня 1995 до жовтня 1996 року. Вона є частиною колекції осінь-зима 1996 року.

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