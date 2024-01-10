У сукні з декольте та імітацією кольє: акторка Емілі Блант сяяла в розкішному вбранні на церемонії

Вбрання акторки мало дуже ефектний та гламурний вигляд

Акторка Емілі Блант, яка нещодавно зіграла у гучному фільмі "Опенгеймер", відвідала престижний захід — церемонію вручення нагород Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Захід выдбувся у Лос-Анджелесі.

Емілі з'явилася перед камерами у гламурному луку, яка включала сукню від Miu Miu та ювелірні вироби від Tiffany & Co.

Сукня зірки була довжиною максі, підкреслювала фігуру, а також мала глибоке V-подібне декольте, яке прикрашала масивна аплікація, яка також імітувала діамантове кольє. Яскравим акцентом образа став манікю винного відтінку.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

На заході Емілі позувала для фото з колегою – акторкою Флоренс П'ю, яка зачарувала публіку ніжним образом у рожевій сукні від бренду Rodarte.

Емілі Блант та Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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