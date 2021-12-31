У сукні з декольте та красивим укладанням: Alyosha показала святковий образ

Співачка Alyosha показала гарне фото у блогу та написала, що перебуває у передчутті Нового року.
Артистка одягла сукню з глибоким декольте, зробила гарне кучеряве укладання та макіяж і написала у підписі:
"Ну нарешті мій рік на порозі! Тигриці готові:)".
Шанувальники захопилися фотографією і буквально засипали Alyosha компліментами. Вони написали співачці, що вона має чудовий вигляд, побажали їй багато щастя, здоров'я та радості у новому році!
А ось що побажали читачам ТСН.ua інші зірки, дивіться у нашій добірці.
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