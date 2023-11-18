У сукні з декольте та квітами: Єва Лонгорія сяяла в ефектному образі в Голлівуді

Вона, як завжди, мала надзвичайний вигляд.

Акторка Єва Лонгорія відвідала виставку L'Oréal Paris Women Of Worth 2023 у Голлівуді. Перед камерами зірка з'явилася у чорній сукні від італійського Модного дому Dolce & Gabbana.

На Єва була сукня з бретелькою-галтером, як на легендарному білому вбранні акторки Мерілін Монро, а також глибоким V-подібним декольте. Прикрашали її вбрання дрібне драпування на ліфі та спідниці, яка до того ж була асиметричною.

На талії та плечі сукню доповнювали великі атласні квіти, також із чорної тканини. Ще Єва одягла чорні босоніжки на підборах, зробила яскравий макіяж і завершила свій лук прикрасами з діамантами – сережками та кількома каблучками.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Однак поява на заході L'Oréal для Єви не перша. Раніше акторка продефілювала у напівпрозорій сукні з пір'ям на шоу бренду в Парижі.

Єва лонгорія / Фото: Associated Press

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