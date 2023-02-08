У сукні з декольте та рюшами на рукавах: Зої Кравіц на заході бренду Saint Laurent

Зірка нового "Бетмена" та дочка співака Ленні Кравіца, акторка Зої Кравіц, з'явилася на заході в Лондоні організованому брендом Saint Laurent та присвяченого легендарному парфуму Black Opium.

Вона є обличчям YSL Beauté від 2017 року та неодноразово з'являлась у рекламних кампаніях бренду. Зокрема, Зої знімалася в рекламі аромату Black Opium.

На захід акторка одягла чорну оксамитову сукню нижче колін у якої було V-подібне декольте, рукави три чверті та два ґудзики у вигляді квітів. Оригінальною прикрасою вбрання стали ажурні рюші на рукавах. Завершила образ Кравиць лаконічними чорними туфлями, макіяжем та сережками-пусетами. Зачіску вона останнім часом носить піксі.

Зої Кравиць / Фото: Getty Images

Також днями з зачіскою піксі на червоній доріжці з'явилася зірка екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" Еванджелін Ліллі. На ній також того дня була незвичайна сукня але від Giambattista Valli ніжного м'ятного відтінку.

Еванджелін Ліллі / Фото: Associated Press

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