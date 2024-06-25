У сукні з декольте та вуаллю на обличчі: Кайлі Дженнер під прицілом папараці в Парижі

У Парижі стартував Тиждень високої моди, який відвідала одна із найвідоміших телеперсон у світі.
Телезірка та засновниця косметичної імперії Kylie Cosmetics — 26-річна Кайлі Дженнер — потрапила під приціл папараці дорогою на показ Модного дому Schiaparelli.
Кайлі одягла на цей захід ексклюзивну ніжно-рожеву сукню під назвою La Vie en rose (Життя у рожевому кольорі), яка співзвучна зі словами пісні знаменитої співачки Едіт Піаф.
Вбрання було пошите з напівпрозорої сітчастої тканини, яку повністю розшили блідо-рожевим камінням. Доповнила вона його атласним палантином, взуттям на підборах та вуаллю на обличчі.
Знімками Кайлі у цьому вбранні поділився і бренд.
Відвідує покази Schiaparelli та носить його вбрання Дженнер уже не вперше. Також на Тижнях моди вона демонструвала синю сукню з ефектним чокером, усипану камінням і навіть сукню з головою лева.
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