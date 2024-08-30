У сукні з декольте та в білих мюлях: гарна Ніколь Кідман позувала на пірсі у Венеції

Акторка вже сьогодні ввечері вийде на червону доріжку кінофестивалю.

57-річна Ніколь Кідман прибула до Венеції. Зірку помітили на пірсі, коли вона виходила з водяного таксі.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На ній була чорна сукня міді від бренду Bottega Veneta із колекції 2024 року.

Це була сукня з розкльошеною спідницею, короткими рукавами і глибоким V-подібним декольте. Вбрання Ніколь носила в поєднанні із сережками-квітами від бренду Roberto Coin та білими мюлями на підборах.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Волосся акторка зібрала в зачіску у стилі Бріжит Бардо, а також одягла на очі сонцезахисні окуляри.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На Венеційський кінофестиваль вона прибула, оскільки вже сьогодні, 30 серпня, у межах цього заходу відбудеться прем'єра фільму "Дівчинка" (Babygirl), в якому вона зіграла головну роль. Її екранного чоловіка зіграв Антоніо Бандерас, тому теж позував із акторкою перед камерами.

Ніколь Кідман та Антоніо Бандерас / Фото: Associated Press

Режисеркою фільму стала Галіна Рейн. Жінка теж разом із Кідманом позувала перед камерами на пірсі.

Ніколь Кідман та Галіна Рейн / Фото: Associated Press

"Дівчинка" — це майбутній еротичний трилер. У цій картині Ніколь зіграє заміжню ділову жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодший за неї. Роль її коханця виконав Гарріс Дікінсон. Під час роботи над цим фільмом акторку неодноразово фотографували у Нью-Йорку папараці.

Ніколь Кідман на зйомках / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман та Харріс Дікінсон на зйомках / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман на зйомках / Фото: Getty Images

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