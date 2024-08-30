У сукні з декольте та в білих мюлях: гарна Ніколь Кідман позувала на пірсі у Венеції

Акторка вже сьогодні ввечері вийде на червону доріжку кінофестивалю.
57-річна Ніколь Кідман прибула до Венеції. Зірку помітили на пірсі, коли вона виходила з водяного таксі.
На ній була чорна сукня міді від бренду Bottega Veneta із колекції 2024 року.
Це була сукня з розкльошеною спідницею, короткими рукавами і глибоким V-подібним декольте. Вбрання Ніколь носила в поєднанні із сережками-квітами від бренду Roberto Coin та білими мюлями на підборах.
Волосся акторка зібрала в зачіску у стилі Бріжит Бардо, а також одягла на очі сонцезахисні окуляри.
На Венеційський кінофестиваль вона прибула, оскільки вже сьогодні, 30 серпня, у межах цього заходу відбудеться прем'єра фільму "Дівчинка" (Babygirl), в якому вона зіграла головну роль. Її екранного чоловіка зіграв Антоніо Бандерас, тому теж позував із акторкою перед камерами.
Режисеркою фільму стала Галіна Рейн. Жінка теж разом із Кідманом позувала перед камерами на пірсі.
"Дівчинка" — це майбутній еротичний трилер. У цій картині Ніколь зіграє заміжню ділову жінку, у якої роман із чоловіком набагато молодший за неї. Роль її коханця виконав Гарріс Дікінсон. Під час роботи над цим фільмом акторку неодноразово фотографували у Нью-Йорку папараці.
Читайте також:
- У білому костюмі та слінгбеках: Ніколь Кідман відвідала світський захід у Парижі
- Сховалася за кепкою та окулярами: Ніколь Кідман сходила на змагання зі скейтбордингу на Олімпіаді-2024
- Була у сукні від Balenciaga: який вигляд мада Ніколь Кідман у день весілля з Кітом Урбаном