У сукні з декольте та золотою торочкою: Джоді Тернер-Сміт у розкішному образі на заході

На цьому галавечорі заведено вшановувати досягнення діячів кіноіндустрії, моди та сучасного мистецтва. Цього року вшановували режисера фільмів "Олдбой" та "Рішення піти" Пак Чхан Ука та художницю Гелен Пашгіан.

Джоді Тернер-Сміт – маловідома акторка, проте цього року вона вирішила голосно заявити про себе за допомогою моди. На початку осені вона з'явилася на Венеційському кінофестивалі, оскільки там презентували фільм за її участю, і протягом кількох днів заходу вона виходила на червону доріжку, щоб продемонструвати сміливі, оригінальні та яскраві сукні. Буквально кожен образ Джоді обговорювався у пресі більше, ніж її нова роль.

Після цього кінофестивалю Джоді все частіше почала з'являтися на різних світських тусовках.

Минулої суботи вона привернула увагу оригінальною сукнею від бренду Gucci, обраною нею для щорічного галаконцерту LACMA Art + Film Gala в Музеї мистецтв. Вбрання було виконане з оксамиту, мало глибоке квадратне декольте і добре підкреслювало фігуру дівчини. Нижня частина сукні була прикрашена паєтками та золотою торочкою з бісеру.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Точно такими ж у Джоді були і рукавички. Доповнили цей розкішний образ сережки, яскравий макіяж із золотими тінями та новий колір волосся – цього разу вона знову пофарбувалася в білявку.

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