У прозорій сукні з декольте у формі серця: порноакторка у спокусливому образі сяяла на червоній доріжці

Ема Картер у відвертому вбранні блиснула стрингами на премії.
Порноакторка Ема Картер відвідала премію AVN Awards, що відбулася в Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".
Для своєї появи зірка обрала чорну прозору сукню з американською проймою, розшиту паєтками і бісером. Вбрання складалося з корсету і спідниці, яка переходила у шлейф. Також на ній були чорні стринги.
Головний акцент у її аутфіті був на сексуальному декольте у формі перевернутого серця, яке чудово підкреслило її пишні груди.
Лук Ема доповнила чорними босоніжками на шпильках та елегантними чорними прозорими рукавичками з бісером і паєтками. Картер зробила укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і світлий манікюр.
А латиноамериканська порноакторка Luna Star прийшла на премію у гламурній білизні зі стразами.
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