У прозорій сукні з декольте у формі серця: порноакторка у спокусливому образі сяяла на червоній доріжці

Порноакторка Ема Картер відвідала премію AVN Awards, що відбулася в Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".

Для своєї появи зірка обрала чорну прозору сукню з американською проймою, розшиту паєтками і бісером. Вбрання складалося з корсету і спідниці, яка переходила у шлейф. Також на ній були чорні стринги.

Ема Картер / Фото: Getty Images

Головний акцент у її аутфіті був на сексуальному декольте у формі перевернутого серця, яке чудово підкреслило її пишні груди.

Лук Ема доповнила чорними босоніжками на шпильках та елегантними чорними прозорими рукавичками з бісером і паєтками. Картер зробила укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і світлий манікюр.

А латиноамериканська порноакторка Luna Star прийшла на премію у гламурній білизні зі стразами.

Читайте також: