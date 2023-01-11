У сукні з декольте у формі серця: Сальма Гаєк продемонструвала розкішний образ на "Золотому глобусі"

Акторка Сальма Гаєк відвідала вчора ввечері церемонію вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася у готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

56-річна знаменитість вийшла на доріжку в нюдовій сукні, розшитій паєтками та камінням від Дому Gucci з глибоким вирізом на декольте у формі серця.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Вбрання було розшите сріблястою торочкою, в тон якої Сальма підібрала сережки-висячки від Lorraine Schwartz, зробила мерехтливий макіяж очей, нафарбувала губи нюдовою помадою і зібрала волосся в низький і трохи розпатланий пучок.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк не єдина знаменитість, яка обрала сріблясту сукню для доріжки "Золотого глобуса". Мініатюрну сукню з пір'ям та розсипом каміння від Germanier одягла на церемонію німецька манекенниця Гайді Клум.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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