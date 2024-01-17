У сукні з декольте у формі серця: зірка "Анатомії Грей" в елегантному образі lady in red вийшла в світ

Зірка серіалу "Анатомія Грей" Кетрін Гейгл відвідала церемонію нагородження премії Emmy Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Кетрін Гейгл / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка постала в елегантному образі lady in red. На ній була сукня без бретельок, з декольте у формі серця і відкритою спиною від бренду Reem Acra. Сукня мала шлейф і була прикрашена на талії квіткою з дорогоцінною брошкою.

Кетрін Гейгл / Фото: Associated Press

Свій лук Кетрін доповнила зачіскою у стилі Чикаго 20-30 років, макіяжем із пишними накладними віями і червоною помадою.

Кетрін Гейгл / Фото: Associated Press

На шиї у неї було діамантове кольє від Rahaminov Diamonds, у вухах – лаконічні сережки, а на руці – каблучка з каменем із того самого комплекту. У руці Гейгл тримала срібний клатч-футляр.

Кетрін Гейгл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" Ганна Веддінгем сяяла на червоній доріжці в ефектній сукні пастельно-зеленого кольору, розшитій бісером і камінням, від бренду Marchesa.

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