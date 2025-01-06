У сукні з декольте у формі серця: Зої Кравіц продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці

Зої Кравіц стала гостею церемонії вручення премій "Золотий глобус", яка прогриміла у Лос-Анджелесі.

Зої Кравіц / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка позувала у чорній кастомній сукні максі без бретельок від Saint Laurent, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало декольте у формі серця. Чудовим доповненням її луку був білий пояс на талії, який переходив у довгий широкий шлейф. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Зої Кравіц / Фото: Associated Press

Аутфіт Кравіц доповнила гладким пучком, мінімалістичним мейком із чорними стрілками, французьким манікюром, сережками-люстрами та каблучками від Jessica McCormack.

Зої Кравіц / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Зої Кравіц без бюстгальтера прийшла на показ у Парижі.

Читайте також: