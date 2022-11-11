У сукні з декольте нижче пупка: співачка Анітта продемонструвала груди з нерівномірною засмагою

Бразильська артистка у вбранні з глибоким вирізом прийшла на захід.

Співачка Анітта відвідала церемонію LOS40 Music Awards у Мадриді. Для події вона обрала довгу чорну сукню від бренду Versace з відвертим вирізом нижче пупка. Із таким декольте жінка продемонструвала груди із нерівномірною засмагою – на пів бюсту були білі сліди від ліфу.

На стегна вона одягла широкий чорний пояс із великою металевою пряжкою і взула чорні лаковані туфлі. На руках у неї були широкі металеві браслети.

Анітта / Фото: Getty Images

Волосся артистка розпустила, зробила макіяж із шоколадною помадою і манікюр золотистого відтінку.

Анітта обожнює відверті вбрання. Нещодавно вона побувала на події бренду Tiffany & Co. у Мехіко. Там вона сяяла у сірій сукні зі сміливим сексуальним декольте, крізь яке теж було видно сліди від бікіні, і високим розрізом.

Анітта / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила невеликою сірою сумочкою, парними металевими браслетами і сріблястими босоніжками на шпильках.

Нагадаємо, раніше Анітта стала гостею церемонії нагородження премії Innovator Awards. Там вона з'явилася у звабливому образі total black із весняно-літньої колекції 2023 бренду Burberry. На ній був жакет оверсайз і чорний бюстгальтер, який ідеально підкреслив її спокусливий бюст.

Читайте також: