У сукні з деніму: 50-річна Гайді Клум сяйнула стрункими ногами на світській церемонії

У Беверлі-Гіллз відбулася церемонія вручення нагород Fashion Trust Awards. Вперше цей захід відбувся минулого року, а головною його метою є підтримка дизайнерів-початківців. Серед гостей було багато знаменитостей.

Німецька супермодель 90-х і телеведуча Гайді Клум вирішила привернути увагу ефектною асиметричною сукнею з деніму від бренду Sonia Carrasco.

Вбрання являло собою дуже довгу темно-синю сукню з ґудзиками і світло-жовтим вертикальним простроченням. Носила Гайді вбрання, розстебнувши спереду і спустивши з одного плеча. Доповнила вона лук лише чорними туфлями на підборах, довгим манікюром, який цього разу був нюдовим, а також кількома прикрасами та лаконічним укладанням.

Хайді Клум / Фото: Getty Images

Також церемонію відвідала Періс Гілтон, але була в ефектному "голому" вбранні від Модного дому Mugler, яке той представив у колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Періс Хілтон / Фото: Getty Images

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