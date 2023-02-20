У сукні з деніму та без ліфчика: Міа Ріган із бойфрендом Ромео Бекхемом приїхали на показ

Міа Ріган та Ромео Бекхем з'явилися разом на публічному заході. Схоже, це їхній перший такий вихід після того, як пара відновила стосунки.

Ромео та Міа відвідали показ JW Anderson на Лондонському тижні моди. 20-річний син Девіда та Вікторії Бекхем був у джемпері з капюшоном та синіх джинсах від бренду JW Anderson, а також взутий у кросівки. На шиї у нього були різнокольорові намисто та кілька ланцюгів, а волосся недбало укладене.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Його кохана Міа одягла сукню з деніму на тонких бретельках, асиметричного крою і рвану внизу, доповнила її високими лакованими чоботами на підборах і блакитною маленькою сумкою, яку тримала в руках.

На зап'ясті у Мії було кілька срібних браслетів, а на пальцях каблучки, також дівчина одягла тонкий ланцюжок на шию та сережки-висячки, зробила легкий макіяж, а біляве волосся заплела у дві маленькі кіски.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Декілька показів Лондонського тижня моди Міа Ріган відвідала сама без бойфренда.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

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