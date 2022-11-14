У сукні з дірками і оголеною спиною: Діана Крюгер на кінофестивалі у Марокко

Діана Крюгер відвідала другий день Міжнародного кінофестивалю в Марракеші.

Для червоної доріжки акторка обрала екстравагантну довгу сукню під горло і з розрізом ззаду від бренду Givenchy, яка була розшита паєтками з бісером і мала задумані дірки, під якими була чорна тканина.

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

На спині був великий виріз, який Крюгер продемонструвала фотографам.

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Взула Діана чорні босоніжки на дуже високій платформі і підборах. У руці вона тримала чорний лаконічний клатч.

Крюгер зібрала волосся і заплела кіску, яку закріпила шпильками. Вона зробила макіяж із мідно-димчатими тінями на повіках і прикрасила цікавими довгими сережками.

Нагадаємо, раніше акторка у готичному луку потрапила під приціл фотографів у центрі Нью-Йорка.

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